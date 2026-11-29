Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев поздравил жительниц региона с Днём матери, который отмечается в последнее воскресенье ноября. «В холодные последние дни осени мы отмечаем один из самых тёплых домашних праздников — День матери. В нём много добра и почитания самых близких людей — матерей, бабушек, прабабушек», — говорится в поздравлении, которое губернатор опубликовал в своих социальных сетях.

Губернатор отметил, что трепетное отношение к женщине — основательнице рода и хранительнице семьи — присуще всем народам России, а беззаветное служение матерей делу воспитания детей является нравственным ориентиром для всего общества.

Игорь Кобзев отдельно обратился к женщинам, чьи сыновья сегодня находятся на передовой, защищая интересы Отечества. «Вы воспитываете в сыновьях стойкость, мужество, доблесть и патриотизм — качества, над которыми время не властно. В этот час вы не одни — благодарная Иркутская область, вся страна вместе с вами», — подчеркнул он.

В заключение губернатор выразил признательность и благодарность всем матерям Иркутской области за самоотверженность, трудолюбие, терпение и неоценимый вклад в решение государственных и семейных проблем. Он также поздравил с праздником свою маму Нину Евсеевну и маму своей супруги Натальи — Нину Анатольевну. «Спасибо за то, что вы есть в моей жизни», — сказал он.

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