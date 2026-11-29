На пепелище пожара, унесшем жизни четверых в Забайкалье, нашли предсмертную записку и следы легковоспламеняющейся жидкости, рассматривается версия поджога. Как сообщает издание КП-Иркутск, в огне погибла семья — муж, жена, их 13-летний сын и 9-летняя дочь. Старшая дочь погибших супругов чудом осталась жива — в ночь трагедии она была не в родном селе, а в городе, где учится в колледже.

Отец семейства был вахтовиком, а его супруга работала охранником в школе. Однако последние два месяца, по словам знакомых, мужчина находился дома. Также люди рассказывают, что он часто выпивал, и на этой почве в семье были ругань и скандалы. Но когда муж уезжал на вахту, всё было хорошо — и его жену, и детей односельчане вспоминают лишь добрыми словами. Жители всего района теперь собирают средства, чтобы помочь осиротевшей девушке проводить семью в последний путь.

На пепелище работают представители правоохранительных органов — МЧС, прокуратуры, Следственного комитета. Возбуждено уголовное дело по п.п. «а», «в», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего, совершённое общеопасным способом».

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