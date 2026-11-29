Правоохранительные органы смогли раскрыть убийство жителя Бодайбо 24-летней давности. Как соообщает издание КП-Иркутск, в декабре 2002 года в отдел милиции города на севере Иркутской области обратилась жена 41-летнего местного жителя, который занимался скупкой золота. Она сообщила, что супруг пропал. Возбудили уголовное дело, стали искать пропавшего, но так и не нашли — в итоге следствие приостановили.

Спустя почти четверть века обстоятельства трагедии всё же стали явными. В ноябре 2002 года двое мужчин приехали в квартиру к скупщику золота и договорились о продаже 5 кг драгметалла. Забрать партию нужно было в другом районе Бодайбо. Скупщик отправился туда, взяв с собой 15 тысяч долларов в качестве предоплаты. Качество металла ему не понравилось, о чём он сообщил продавцам. Началась ссора, но оскорблениями дело не ограничилось: один из продавцов схватил металлический предмет и несколько раз ударил скупщика по спине и голове. Тот умер на месте.

Тело скупщика злоумышленники вывезли на берег Витима и опустили под лёд, а его деньги разделили между собой. Казалось, что улики надёжно скрыты, но судьба распорядилась иначе: помогли современные технологии.

Следователи вернулись к приостановленному когда-то делу и подняли вещественные доказательства. Среди них были осколки бутылки, которые нашли в квартире пропавшего скупщика золота. Их отправили на молекулярно-генетическую экспертизу и нашли биологические следы, из которых получилось выделить ДНК-профиль. Сверившись с федеральной базой геномной информации, получили совпадение с генотипом ранее неоднократно судимого 51-летнего жителя Бодайбинского района.

Его задержали в посёлке Артёмовский, где тот проживал. На допросе мужчина признался в совершённом преступлении, а также рассказал, что второй участник расправы умер ещё в 2019 году. Теперь 51-летнему мужчине предъявлено обвинение по статье «Убийство, совершенное из корыстных побуждений» (п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ), его заключили под стражу по ходатайству следствия. Сбор доказательств продолжается.

Ранее irk.aif.ru рассказывали о деле, возбуждённом после пропажи 18-летнего молодого человека в Иркутске.