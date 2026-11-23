В Иркутской области продолжает увеличиваться число жителей с сезонными респираторными инфекциями. За последнюю неделю врачи зарегистрировали 13 503 случая ОРВИ, ещё у 49 пациентов лабораторные исследования подтвердили грипп. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Специалисты отмечают, что заболеваемость растёт во всех возрастных категориях. Одновременно в Приангарье продолжается прививочная кампания: вакцинацию против гриппа уже прошли 818 126 человек.

В Роспотребнадзоре напоминают, что желающие ещё могут сделать прививку, обратившись в поликлинику по месту жительства. Иммунизация помогает снизить риск тяжёлого течения заболевания и развития осложнений.

Для защиты от сезонных инфекций жителям также советуют реже посещать многолюдные места, тщательно мыть руки, регулярно проветривать помещения и проводить влажную уборку. При появлении симптомов заболевания специалисты рекомендуют своевременно обращаться за медицинской помощью.