В Ангарске 65-летний местный житель предстанет перед судом по обвинению в даче взятки полицейскому. Мужчина попытался передать сотруднику миграционного подразделения 100 тысяч рублей при оформлении загранпаспорта. Об этом сообщили в МВД по Иркутской области.

По данным правоохранительных органов, инцидент произошёл в сентябре. Находясь в служебном кабинете отдела по вопросам миграции, ангарчанин предложил деньги за то, чтобы полицейский не проводил определённые проверочные мероприятия.

Сотрудник МВД отказался от незаконного вознаграждения и сообщил о случившемся руководству. После этого мужчину задержали сотрудники регионального управления ФСБ.

Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 291 УК РФ — дача взятки должностному лицу за заведомо незаконное бездействие. Прокуратура утвердила обвинительное заключение, материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.